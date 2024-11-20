В Подольске построят новую школу на 1,1 тыс мест с разноцветным фасадом

Мособлархитектура поддержала цветовое решение общеобразовательной школы, которая готовится к реализации в городе Подольск, на улице Садовая, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новая большая школа на 1 100 мест рассчитана на комфортное размещение 44 классов учащихся. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит 13 700 квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 100 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.». Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Здание имеет несимметричную Г-образную форму в плане. Объемно пространственное решение сформировано двумя разноэтажными — от 2-х до 3-х этажей блоками, соединенными между собой в центральной части.

Фасады здания спроектированы в стиле минимализма. Простые геометрические формы с четкими прямыми линиями выполнены в светлых оттенках керамогранита под камень. Яркий желтый, фиолетовый и серый цвета выделяют объемы общешкольных помещений. Визуальную целостность композиции обеспечивает применение той же цветовой гаммы в межоконных вставках: вертикальные перебивки создают ритмический рисунок, помогают добиться визуального разнообразия и подчеркнуть детский характер учреждения.

Для учащихся младшей и старшей школы предусмотрены отдельные входы, выполненные с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды». В зоне входной группы применяется витражное остекление.

В новом образовательном учреждении помимо учебных помещений запланированы мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с просторным читальным залом на 75 мест, центр детских инициатив, IT пространство. Также в школе разместится актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями, обеденный зал на 550 мест, 2 спортивных зала, медицинский блок с прививочной, кабинетами логопеда и психолога.

На территории школы будут созданы площадки для проведения общешкольных мероприятий. Появится футбольное поле, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, беговая дорожка, площадка для прыжков в длину, зоны для подвижных игр. Будут проведены мероприятия по благоустройству и озеленению. Кроме того, организовано место для посадки и высадки учащихся из автобуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.