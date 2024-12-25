В Подольске откроют цех сборки ПК из готовых комплектующих в I квартале 2025 года

На данный момент готовность объекта составляет 95%, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Старт строительству дали во II квартале 2024 года, а завершить планируют уже к I кварталу 2025 года. После ввода здания в эксплуатацию для жителей микрорайона появится 15 новых рабочих мест.

Общая площадь объекта составляет 1,9 тыс. кв. метров. Одноэтажное здание включает в себя пристройку технического назначения, где размещены газовая котельная и распределительная трансформаторная подстанция. На фасадах предусмотрены места для установки информационных и рекламных конструкций.

В промышленной новостройке планируют наладить сборку системных блоков для компьютеров из готовых комплектующих. На объекте будут работать 75 человек.

Строительство индустриального здания принесло в экономику Подмосковья порядка 56 млн рублей инвестиционных средств. Реализовать проект застройщику помогают специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.