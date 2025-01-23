В Подольске оказано почти 10 тыс услуг по имуществу и земле за 2024 год

В Подольске сотрудники комитета имущественных и земельных отношений администрации округа в 2024 году оказали почти 10 тысяч услуг, причем все в положенный срок. Более половины вопросов решили в пользу заявителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комитет имущественно-земельных отношений администрации округа предоставляет 15 государственных и 10 муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений. Средний срок рассмотрения услуги составляет 15 дней.

С помощью комитета можно встать на учет для получения земельного участка для многодетной семьи, получить справку о задолженности по арендной плате, приватизировать муниципальное помещение

Сделать это можно также не выходя из дома. Достаточно иметь учетную запись на портале госуслуг и электронное устройство с выходом в интернет. На первом этапе помочь могут многофункциональные центры.

«Для тех, у кого нет времени на очное посещение МФЦ, подготовим пошаговую инструкцию подачи заявления через портал и разместим информацию на сайте профильного комитета, куда можно будет перейти с основной страницы сайта администрации г. о. Подольск», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.