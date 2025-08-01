В Подольске обновляют стоматологию

В Подольске в стоматологическом отделении на улице Красной, 5, завершили внутренний ремонт помещений, рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Началась укладка тротуарной плитки. В ближайшее время стартует следующий этап обновления с модернизацией фасада здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стоматологическое отделение ждет масштабное преображение. На площади 600 кв. м уже проведена комплексная модернизация помещений. Количество стоматологических установок увеличилось вдвое с 7 до 15 единиц. Это позволит заметно сократить время ожидания приема и повысить доступность стоматологических услуг.

Ранее Подольское стоматологическое отделение пополнилось современным оборудованием. Теперь пациентам клиники стала доступна услуга внутриротового сканирования при зубном протезировании.

«Положительными отличиями от традиционной технологии использования слепочной массы являются комфорт пациента, высокая точность, улучшение коммуникации «врач-техник», сокращение сроков и чистота», — отметил заведующий отделением ортопедической стоматологии Николай Золотарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.