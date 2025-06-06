В Подольске начался капремонт железнодорожной станции Львовская

В Подольске начался капитальный ремонт железнодорожной станции Львовская Курского направления, переборку плит и фундаментных блоков проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До конца текущего года Центральная пригородная пассажирская компания капитально отремонтирует обе платформы остановочного пункта Львовская.

На островной платформе уже демонтируют асфальтобетонное покрытие, идет переборка плит перекрытия и фундаментных блоков. Замена конструктивных элементов производится поочередно, чтобы пассажиры могли продолжать беспрепятственно проходить к поездам и выходить на платформу. Работы ведутся преимущественно в ночное время.

На платформах вместо асфальтобетонного покрытия уложат более 2,1 тыс. кв. м брусчатки на островной и почти 1,2 тыс. кв. м на береговой. Общая протяженность линии безопасности у края платформ составит почти 800 м.

Чтобы пассажирам было удобнее проходить на посадку и выходить с платформ, на станции установят элементы визуальной навигации. Также здесь обновят скамейки для ожидания поездов и урны. Для освещения платформ станции Львовская в темное время суток установят новые светодиодные светильники.

В работах задействована специальная техника, в том числе железнодорожные и автомобильные краны.

В текущем году станция Львовская в Подольске отмечает 120-летний юбилей. Ежегодно отсюда отправляется более 1 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.