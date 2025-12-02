В Подольске началось устройство котлована нового корпуса школы

сегодня в 17:12

В Подольске на улице Ватутина рабочие приступили к разработке котлована новой школы на 550 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Новый школьный корпус будет построен в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

«На площадке задействованы 20 рабочих и 3 единицы техники. Ведется разработка котлована, устройство арматурного цеха», — отметил А. Туровский.

В новом корпусе школы предусмотрено размещение универсальных и специализированных кабинетов, ИТ-полигона, спортивного зала и зала для проведения мероприятия, медиатеки и зон отдыха, столовой с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с созданием спортивного ядра, детских игровых площадок.

В рамках первого этапа работ проведен снос старого здания школы, которое было признано аварийным. Площадь нового школьного корпуса составит порядка 10 тысяч квадратных метров.

Открытие школы запланировано на 2028 год, что позволит обеспечить местами для обучения детей в Подольске и улучшить условия для образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.