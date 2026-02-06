В Подольске началось строительство детского сада на 200 мест

В городском округе Подольск на улице Литейной стартовали подготовительные работы к строительству детского сада на 200 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске подрядчик приступил к устройству строительного городка и подключению временного электроснабжения на месте будущего детского сада. Новый объект рассчитан на 200 мест. В здании предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет.

На прилегающей территории планируется обустроить спортивные и игровые площадки, озеленить участок, а также создать проезды и тротуары. Площадки оборудуют теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разных возрастов.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский пояснил, что работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Открытие детского сада запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.