В Подольске начали капремонт хирургического корпуса больницы

Капитальный ремонт хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы начался на улице Кирова в городском округе Подольск. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Работы проводят по госпрограмме развития социнфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании по адресу: улица Кирова, 38к2. В настоящее время строители выполняют демонтажные работы.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В корпусе отремонтируют фасад и входную группу, заменят кровлю и инженерные системы, обновят внутренние помещения. Планируется установка нового сантехнического оборудования, окон и дверей, а также мебели и медицинского оборудования. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Открытие обновленного медицинского учреждения запланировано на 2029 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.