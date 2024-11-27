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В Подольске на аукцион выставили имущественный комплекс

На аукцион выставлен имущественный комплекс в городском округе Подольск. Объект находится по адресу: г. Климовск, ул. Западная, д. 5. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В составе лота участок площадью 2 266 кв. метров с категорией земель «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования под деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), а также недостроенное трехэтажное здание площадью 1 034,9 кв. метров.

Ранее здесь размещалось муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Информационно-методический центр города Климовск».

Заявки на участие в торгах, которые пройдут на электронной площадке РАД, принимаются до 20 декабря. Аукцион состоится 27 декабря. Начальная цена лота — 14,107 млн рублей (шаг аукциона 70 537,26 руб.)

С аукционной документацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.