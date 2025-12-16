В Подольске модернизируют Володарский водозаборный узел до конца 2026 года

В Подольске продолжается реконструкция Володарского водозаборного узла, который обеспечивает питьевой водой около 42 тысяч жителей. Работы завершат в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Насосная станция, построенная в 1958 году, давно превысила нормативный срок эксплуатации. Без обновления возрастал риск перебоев в подаче воды в жилых районах, расположенных на улицах Большая Серпуховская, Высотная, Парковая, 50 лет ВЛКСМ и Осенняя.

В настоящее время производительность станции составляет 16 тысяч кубометров воды в сутки. После завершения работ этот показатель увеличится почти до 20 тысяч кубометров. Модернизация позволит перевести насосную станцию «Подольские курсанты» в режим горячего резерва, а водоснабжение нового района Шепчинки будет обеспечиваться напрямую от Деснинского водозаборного узла.

Строительный надзор за ходом работ осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по подготовке отопительного сезона в Подольске. Здесь модернизируют систему теплоснабжения. В городском округе уже отремонтировали три котельные и перекладывают семь участков теплотрассы протяженностью 14,5 км.

«На модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей. Это предполагает надежные котельные с новыми котлами, новой аппаратурой, с очень высоким уровнем автоматики. Здесь, в микрорайоне Климовск, котельная была в запущенном состоянии. А сейчас проведены все необходимые мероприятия по ее модернизации», — заявил Воробьев.