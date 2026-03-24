В Подольске капремонт центра творчества выполнили на 65%

Капитальный ремонт центра детского творчества на улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска завершен на 65%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Центр детского творчества расположен по адресу: улица Школьная, дом 10/1. В настоящее время строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют системы вентиляции и электроснабжения, а также устраивают наружную канализацию.

В ходе капитального ремонта здание получит обновленный фасад. Специалисты заменят инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование, обновят полы и потолки, установят новые окна и двери. Уже проведены кровельные работы, выполнена внутренняя отделка помещений, обустроена входная группа и благоустроена прилегающая территория.

После завершения строительных работ помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре создадут условия для занятий творчеством и музыкой. Полностью завершить объект планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.