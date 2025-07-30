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В Подольске капремонт школы на улице Февральской достиг 70%

В Подольске капитальный ремонт школы на улице Февральской движется к завершению. Выполнено более 70% всех запланированных работ. Работы планируют завершить в ближайшее время и открыть школу к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время строители обновляют фасад здания и крышу, завершают установку электросистем. Активно ведется отделка помещений.

В ходе капремонта здания общей площадью 3 016 кв. м предусмотрены обновление фасада, кровли и входной группы, замена инженерных сетей, радиаторов, сантехнического оборудования, окон и дверей, внутренняя отделка помещений, модернизация пищеблока.

Особое внимание уделят благоустройству территории. Заменят ограждения, модернизируют спортивную зону, сделают футбольное поле.

«Уже через пару недель начнем установку новой мебели и оборудования. Ребята встретят День знаний в полностью современном здании», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Здание бывшей школы № 6 на Февральской улице 1938 года постройки теперь относится к лицею № 5. До начала ремонта учебное заведение посещали более 800 учеников.

Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.