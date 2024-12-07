В Подольске к 2026 году построят школу на 1, 1 тыс мест

В Подольске в микрорайоне Красная Горка на улице Садовой возведут новую школу на 1100 мест. Работы начнутся весной 2025 года, завершить их планируют в 2026 году. Это будет современное здание разной этажности на площади почти 14 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В образовательном учреждении будут учебные кабинеты, мастерские, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 75 мест, IT-пространство, актовый зал на 350 мест и столовая на 550 мест. Активностями можно будет заниматься в двух спортивных залах, на футбольном поле, универсальной площадке для игры в волейбол и баскетбол, беговой дорожке, площадке для прыжков в длину, зоны для подвижных игр. Территорию благоустроят и озеленят. Организуют место для посадки и высадки учащихся из автобуса.

В школе сформируют 44 класса. Для младших и старших школьников предусмотрены отдельные входы. Входные группы сделают с панорамным остеклением, в каждой будет въезд для колясочников без ступеней и пандусов в рамках концепции безбарьерной среды.

Новое учебной заведение позволит создать около 100 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.