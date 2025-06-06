В Подольске более 300 детей пойдут осенью в два обновленных детсада

В Подольске более 300 детей осенью пойдут в два отремонтированных после капремонта детских сада на улице Кирова, 60а, и Красногвардейском бульваре, 21б. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время в зданиях двух учреждений уже укрепили несущие конструкции, смонтировали инженерные коммуникации, завершили кровельную часть. Ведутся фасадные и отделочные работы внутри зданий, подключают инженерные системы к основным коммуникациям.

Строительная готовность объекта на улице Кирова, 60а, составляет 39%. На объекте ведутся демонтажные работы, идет устройство внутренних перегородок, монтаж систем отопления и электроснабжения, прокладка слаботочных систем, штукатурные работы и установка запасных лестниц.

В здании детского сада на Красногвардейском бульваре, 21б, специалисты занимаются установкой окон ПВХ, монтажом коробов, изготовлением металлокаркасов под эвакуационные лестницы и крыльцо. Устанавливают дверные проемы из гипсокартона, делают кровельное покрытие, ремонтируют и штукатурят фасад, монтируют электросети и слаботочные системы. Также занимаются установкой вентиляционных воздуховодов и дефлекторов, окраской ограждения, а устройством гидроизоляции и утеплением цоколя. Выполнение такого объема работ позволяет рассчитывать на своевременное завершение капитального ремонта обоих объектов в соответствии с утвержденным графиком.

В ближайшее время планируется выход на этап благоустройства территории. Установленные сроки работ соблюдены. Ввести объекты в эксплуатацию планируют до 1 сентября, чтобы уже осенью юные подольчане смогли пойти в обновленные детские сады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.