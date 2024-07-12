В подмосковных ЖК прошли «Дни добрососедства»

В подмосковных жилых комплексах прошли «Дни добрососедства». Свыше 1 тыс. жителей новостроек приняли участие в данном мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Взрослые и дети танцевали, занимались спортом, играли в шахматы и шашки, учили языки, угощались вкусными напитками и едой, участвовали в конкурсах и получали приятные подарки. Инициативное сообщество помогало в проведении праздников. Например, жительница ЖК «Люберцы» и лидер группы по йоги провела бесплатную тренировку для соседей, а преподаватель местной школы танцев устроила зажигательную зумбу.

«День добрососедства» состоялся с 30 июня по 7 июля в пяти жилых комплексах «Самолета»: «Люберцы», «Пригород Лесное», «Большое Путилково», «Прибрежный Парк» и в квартале «Спутник». Участие в праздничных мероприятиях бесплатно для всех жителей комплексов застройщика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.