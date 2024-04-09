В подмосковном ЖК «Жулебино Парк» завершено строительство поликлиники

На территории жилого комплекса «Жулебино Парк» городского округа Люберцы завершено строительство взрослой поликлиники на 100 посещений в смену. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь трехэтажного здания составляет 840 кв. метров. Поликлиника оборудована всем необходимым для приема пациентов. Медучреждение будет осуществлять оказание профилактической, консультативно-диагностической и лечебной помощи взрослому населению.

В поликлинике предусмотрены следующие кабинеты врачей-специалистов: терапевтов, хирурга, офтальмолога, оториноларинголога и др. Также кабинеты электрокардиографии, ультразвуковых исследований и массажа.

В жилом квартале «Жулебино парк» уже открыт детский сад для 350 малышей, строят школу на 1500 мест. В эксплуатацию введена также детская поликлиника на 100 посещений в смену. Еще один детский сад на 350 мест будет сдан в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.