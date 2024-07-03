В подмосковном ЖК «Живописный» веден в эксплуатацию корпус № 2

Новоселье здесь отпразднуют 435 семей. Площадь 4-этажного дома с подземным паркингом — более 44 тыс. кв. метров. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — на территории комплекса предусмотрены три детских сада на 330 мест, поликлиника, подземные паркинги и коммерческие объекты сферы услуг.

Ранее в комплексе были введены в эксплуатацию корпуса № 3, 4.1 и 4.2, а также открыт детский сад на 130 мест. По проекту в нем предусмотрены шесть групп. Здесь разместились музыкальный и спортивный залы, кружковые, пищевой и медицинский блоки. Застройщик смонтировал в здании «теплый пол» для комфортного пребывания детей и оснастил объект мультимедийными системами.

ЖК «Живописный» — гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры расположен в Ленинском городском округе. Комплекс возводится на территории 21 га. Четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров первой очереди строительства рассчитаны на 1 078 квартир. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.