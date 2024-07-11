В подмосковном ЖК «Живописный» на кадастр поставили новый корпус

В ЖК «Живописный» Ленинского городского округа на кадастровый учет поставили новый МКД с подземной автостоянкой. Теперь 435 семей смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Оперативно поставить объект на кадастровый учет стало возможным благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Россреестра Подмосковья, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

Объект расположен по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Жабкино, ЖК «Живописный», дом 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:21:0030210:32262.

Площадь 4-этажного дома с подземным паркингом — более 44 тыс. кв. метров. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — на территории комплекса предусмотрены три детских сада на 330 мест, поликлиника, подземные паркинги и коммерческие объекты сферы услуг.

Ранее в ЖК были введены в эксплуатацию корпуса № 3, № 4.1, № 4.2 и открыт детский сад на 130 мест. По проекту в нем предусмотрены шесть групп. Здесь разместились музыкальный и спортивный залы, кружковые, пищевой и медицинский блоки. Застройщик смонтировал в здании «теплый пол» для комфортного пребывания детей и оснастил объект мультимедийными системами.

ЖК «Живописный» — гармоничный ансамбль жилых домов с объектами социальной и торгово-бытовой инфраструктуры расположен в Ленинском городском округе. Комплекс возводится на территории 21 га. Четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров первой очереди строительства рассчитаны на 1078 квартир. Рядом находятся Бутовский лесопарк, загородный клуб «Завидное», имение «Спасское».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.