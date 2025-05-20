В подмосковном ЖК «Жаворонки Клаб» построят школу на 560 мест

В Подмосковном ЖК «Жаворонки Клаб» построят общеобразовательную школу на 560 мест. Девелопер возводит жилой комплекс в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Девелопер получил распоряжение о согласовании архитектурно-градостроительного облика общеобразовательной школы на 560 мест. Документ подтверждает, что внешний вид, объемно-планировочные решения и архитектурные особенности объекта соответствуют действующим требованиям градостроительного регламента Московской области.

Трехэтажная школа войдет в собственную социальную инфраструктуру комплекса вместе с детским садом на 260 мест. Учебное заведение будет отвечать современным требованиям к школам с углубленным изучением предметов. Наряду с обычными классами будут оборудованы специализированные лаборатории для естествознания, химии и физики, IT-полигон и робокласс.

«Жаворонки Клаб» — малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Проект включает в себя таунхаусы и многоквартирные дома с нестандартными форматами квартир: с отдельными входами на первом этаже, двухуровневыми решениями и выходами на кровлю.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», — отметил Воробьев.