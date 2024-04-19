В подмосковном ЖК «Жаворонки Клаб» построят два дома

Пятиэтажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 16,4 тыс. кв. метров рассчитаны на 353 квартиры свободной планировки от студий до трехкомнатных. Квартирография объекта включает в себя нестандартные форматы жилья: квартиры с отдельным входом с первого этажа, а также двухуровневые, в которых расположены панорамные окна и оборудован выход на кровлю. Кроме того, во всех квартирах предусмотрены места для хранения — в доме на минус первом этаже будут расположены кладовые помещения.

Жилой комплекс будет обеспечен собственной инфраструктурой. В рамках проекта запланировано строительство школы на 560 мест и детского сада на 260 мест. На территории расположатся кафе, магазины, аптеки, а также тренажерный зал. На въезде в поселок появится свой торговый центр. Внутренняя территория жилого комплекса реализована по принципу «двор без машин».

ЖК «Жаворонки Клаб» — это проект комфорт-класса расположенный в деревне Митькино Одинцовского округа вблизи реки Незнайка. На берегу реки построят игровой «плейхаб» для всей семьи и спортивный кластер с многофункциональными площадками, а через реку будет организован пешеходный мостик, где разместится зона отдыха в березовой роще, беседки для барбекю и спортивный кластер с многофункциональными площадками.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.