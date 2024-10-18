В подмосковном ЖК «Три Квартала» введен в эксплуатацию новый жилой корпус

В ЖК «Три Квартала» Ленинского городского округа введен в эксплуатацию новый жилой корпус. Разрешение выдано застройщику Министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднуют 282 семьи, сообщает пресс-служба ведомства.

18-этажный жилой дом общей площадью более 15,7 тыс. кв. метров включает 282 квартиры различной планировки от однокомнатных квартир до трехкомнатных лотов с окнами на 2 стороны и двумя балконами. Входные группы созданы по принципу безбарьерной среды. На придомовой территории расположены игровые и спортивные площадки, места для отдыха, зоны для выгула питомцев, магазины.

ЖК «Три квартала» (ЖК «Новая Развилка») возводится в Ленинском городском округе в 10 минутах езды от метро «Домодедовская». Жилой комплекс комфорт-класса состоит из 11 монолитных 18-этажных зданий с современной архитектурой. Расположение корпусов образует 3 квартала с полноценной инфраструктурой и благоустроенными территориями для прогулок. Каждый кластер оформлен в соответствии со своим названием («Городской», «Водный», «Лесной»).

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.