В подмосковном ЖК «Томилино парк» введены в эксплуатацию два новых корпуса

Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура: уже открыты два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа на 1100 учеников. Всего в рамках комплекса появится несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый, две школы на 1100 мест каждая и еще одна школа для 900 учеников.

Корпуса №5.1 и 5.2 оборудованы современными входными группами с подсветкой и местами для отдыха. В отделке фасадов использованы керамический кирпич, декоративная штукатурка и композитные алюминиевые панели. Фасадное решение жилых домов выполнено в гармонии с дизайн-кодом жилого комплекса — в бежево-коричневых тонах.

В новых корпусах представлены квартиры площадью от 21,7 до 88,1 квадратного метра. Планировки — от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир евроформата. В некоторых квартирах предусмотрены гардеробные, гостевые санузлы, постирочные и балконы. Все собственники получат жилье с чистовой отделкой, которая позволит быстро переехать в новую квартиру.

В местах общего пользования оборудованы сквозные входные группы на уровне земли. Возле входа в отдельной комнате жильцы смогут оставить коляски, велосипеды или самокаты. В лобби, помимо почтовых ящиков, предусмотрены зоны ожидания. Также в подъездах установлена круглосуточная система видеонаблюдения. В зеленом и свободном от автомобилей дворе оборудованы игровые площадки для детей разных возрастов, уличные тренажеры и зоны отдыха.

ЖК «Томилино парк» находится в Подмосковье недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». Проект расположен в окружении Томилинского лесопарка, возле реки Пехорки. В будущем рядом с жилым комплексом появится новая линия наземного метро, благодаря чему путь до Москвы станет еще проще.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.