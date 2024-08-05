В подмосковном ЖК «Томилино Парк» построили школу на 900 мест

Школу на 900 мест построили на территории ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. На территории комплекса уже построены и работают два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа для 1 100 учеников, сообщает пресс-служба ведомства.

В новой трехэтажной школе площадью 12,3 тыс. кв. метров запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские. Для первоклассников в здании оборудованы игровые и спальни, где дети смогут проводить тихий час. Здоровое питание будут готовить в полноценном пищеблоке, а рядом расположилась просторная столовая на 494 места. Для школьных выступлений и мероприятий предусмотрен большой актовый зал. В здании также имеются кабинеты психолога, логопеда и медицинский блок, а при входе разместились помещения охраны и пожарного поста.

В теплое время года на территории школы ученики смогут заниматься спортом под открытым небом: играть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, тренировать ловкость и координацию на специальных площадках, заниматься легкой атлетикой. Также здесь создали места для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами. Территорию вокруг школы озеленили: высадили молодые деревья и кустарники.

Жилой комплекс «Томилино Парк» расположен в Московской области, недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». Проект соседствует с Томилинским лесопарком — заповедником площадью 3,5 га, где можно прогуляться по экотропам или устроить пикник. Всего в проекте «Томилино Парк» предусмотрено несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый и три школы суммарно на 3100 мест.

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