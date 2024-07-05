В подмосковном ЖК «Тетрис» приступили к устройству наружных тепловых сетей

В Красногорске на территории ЖК «Тетрис» приступили к устройству вертикальных конструкций и наружных тепловых сетей. На данный момент строительные работы на различных стадиях ведутся во второй очереди проекта, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В шестой башне идет устройство вертикальных конструкций 2 этажа.

В седьмой — устройство плиты перекрытия технического этажа.

В восьмой башне ведутся: монтаж пожарного водопровода; монтаж вытяжной вентиляции; устройство вертикальных конструкций 27 этажа; устройство вентфасада; кладка внутренних стен на 7–11 этажах.

В девятой башне идут: отделочные работы МОП и технических помещений; монтаж лифтового оборудования; монтаж пожарного водопровода.

В паркинге ведутся работы по устройству фундаментной плиты и пристенного дренажа, а также по монтажу систем канализации, вентиляции и наружных электросетей.

В садике, рассчитанном на 260 воспитанников, идет устройство вентфасадов, монтаж витражей, а также устройство наружных тепловых сетей и молниеприемной сетки.

В ЖК «Тетрис» вместе с домами строят инфраструктуру: современную начальную школу и детский сад. Обширная территория будет отведена под газоны и зеленые насаждения, рядом со школой на 777 кв. метров растянутся беговые дорожки. Также проектом предусмотрено дворы без машин. Ввод в эксплуатацию первых домов второй очереди жилого комплекса запланирован на второй квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.