В подмосковном ЖК «Тетрис» поставлен на кадастровый учет образовательный центр

В ЖК «Тетрис» поставлен на кадастровый учет образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением для 260 воспитанников. Общая площадь трехэтажного здания составляет порядка 7 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

В здании оборудованы различные учебные классы начальной школы, спальни-игровые для групп продленного дня, ресурсный центр, методические кабинеты, пищеблок. В помещениях ДОУ построены групповые ячейки, а также спортивный, актовый и музыкальный залы, медицинский блок с кабинетом психолога, логопеда и административно-бытовые помещения. В центре установлена мебель из высококачественных и нетоксичных материалов. На территории оборудованы современные спортивные площадки и тематические зоны для уроков на свежем воздухе.

ЖК «Тетрис» включает девять жилых башен на въезде в Красногорск, пять из которых уже сданы. Выигрышная локация комплекса сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — станция МЦД в двух минутах пешком, удобные выезды на ключевые магистрали. В непосредственной близости находятся пять крупных парков, в том числе Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.