В подмосковном ЖК «Терра» построили новый трехэтажный дом на 56 квартир

В Дмитровском городском округе возводят жилой комплекс «Терра». На территории ЖК построили еще один трехэтажный дом на 56 квартир. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано девелоперу проекта министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый дом общей площадью более 2,7 тыс. кв. метров рассчитан на 56 квартир различной планировки от студий до трехкомнатных. Для будущих жителей предложены редкие форматы квартир — с окном в ванной или индивидуальными террасами. В холлах домов расположены места для велосипедов и колясок. На первых этажах запроектированы встроенно-пристроенные коммерческие помещения. В них будут работать объекты собственной инфраструктуры: магазин, центр развития ребенка, кафе, отделения банков, детский сад.

Жилой комплекс «Терра» находится в микрорайоне Внуковский Дмитровского городского округа. На территории, закрытой от проезда транспорта, обустроят зоны для отдыха, спортивные и детские игровые площадки. В пешей доступности от жилого комплекса находится пруд, парки Гагаринский и Удельный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.