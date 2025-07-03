В подмосковном ЖК «Ступино Сити» построили еще один новый дом

В жилом комплексе «Ступино Сити» одноименного городского округа построен еще один новый дом. Министерство жилищной политики Московской области выдало АО «ФИНТРАСТОЙЛ» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый дом общей площадью более 7,8 тыс. кв. метров включает 134 квартиры разнообразных планировок. Входные группы находятся на уровне земли, что обеспечивает безопасность маломобильных жителей. Двор благоустроен, для прогулок проложена брусчатка. На придомовой территории есть наземная парковка на 125 машино-мест.

ЖК «Ступино Сити» расположен в Центральном районе города Ступино. Это комплекс многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями общественно-делового назначения. Здесь размещены коммерческие организации в стилобатах домов: кафе, пункты выдачи онлайн-заказов, сетевые продуктовые магазины, салоны красоты и аптеки. Рядом работает школа, образовательный центр, техникум, частные и областные клиники. В 5 минутах ходьбы — уютный сквер имени Н. И. Новикова, мемориал на бульваре Победы, краеведческий музей и центральный Дворец культуры.

В Московской области девелоперы (ФСК, Гранель, Самолет, Пик, Сити21, Брусника и др.) вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.