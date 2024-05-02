В подмосковном ЖК «Спутник» введен в эксплуатацию корпус с детсадом

В 28-этажном корпусе запроектировано 260 апартаментов общей жилой площадью 12,1 тысячи кв. метров. Среди представленных планировочных решений — студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные — как в евро, так и в классическом формате, площадь которых варьируется от 20 до 77 кв. метров. Во всех апартаментах предусмотрены лоджии, в некоторых имеются гардеробные. В корпусе присутствуют планировки, адаптированные для маломобильных групп населения — они отличаются увеличенным коридором для разворота коляски и эргономичным санузлом.

Во встроенно-пристроенном к корпусу детском саду запроектировано 7 групповых помещений, в каждом имеются спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. На первом этаже расположился медицинский блок с процедурной, залы для занятий физкультурой и музыкой, пост охраны. На втором этаже помимо групповых, предусмотрены кружковая и кабинет логопеда. К открытию детского сада все помещения оснастят мебелью и необходимым оборудованием.

Квартал «Спутник» расположился на северо-западе Московской области, в 2-3 км от станций метро «Мякинино» и «Строгино». Проект находится в 200 метрах от МКАД и имеет собственные выезды на магистраль, Новорижское и Рублевское шоссе. Прогуляться можно в ближайшем парке «Липовая роща», где есть все для отдыха на природе. В этом году на территории проекта также откроется общественный центр с кафе, магазинами, сенсорным садом, спортивным комплексом и площадкой для мероприятий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.