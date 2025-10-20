В подмосковном ЖК «Школьный» построили новый дом

В Подмосковье возводят жилой комплекс «Школьный». Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК «Стройпромавтоматика» разрешение на ввод в эксплуатацию нового дома в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый 18-ти этажный дом общей площадью более 9,7 тыс. кв. метров включает 307 квартир разнообразных планировок от одной до трехкомнатных евроформата. Проектирование входных групп выполнено с учетом принципов доступности и комфорта для всех категорий жителей. Территория возле дома оборудована детскими площадками, спортивными зонами и уютными уголками для досуга взрослых.

ЖК «Школьный» — проект комфорт-класса в микрорайоне Климовск города Подольск. Располагается в развитом районе, где в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: продуктовые магазины, 2 детских сада, школа, колледж, гимназия, городская больница, спортивный комплекс. Парк культуры и отдыха Дубрава расположен в 15-ти минутах пешком.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.