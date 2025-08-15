сегодня в 11:53

В подмосковном ЖК «Римский» завершается строительство школы на 1350 мест

К завершению строительства школы на 1350 мест в жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка Ленинского округа привлечено более 300 строителей. Строительная готовность объекта составляет более 85%, сообщает пресс- служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Ведется чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, устройство сцены актового зала, сборка мебели. На прилегающей территории ведется монтаж наружного ограждения территории, установка детских игровых и спортивных комплексов, устройство проездов и тротуаров.

Современная четырехэтажная школа площадью почти 20 тысяч квадратных метров предоставит детям все условия для всестороннего развития. Здесь будут не только учебные классы, но и оборудованные лаборатории, мастерские, просторный актовый зал, два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и современная столовая.

На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки, места для игр и отдыха.

Открыть новую школу планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.