В подмосковном ЖК «Пустовский» построят новый дом

В Щелкове построят новый дом в жилом квартале «Пустовский». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство многоэтажного дома для 160 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый многоэтажный жилой дом рассчитан на 160 квартир общей площадью более 8,3 тыс. кв. метров различной планировки от студий до четырехкомнатных. Входные группы будут созданы по принципу безбарьерной среды. Первый этаж запроектирован как нежилой со встроенно-пристроенными помещениями, колясочными зонами и вестибюлями.

ЖК «Пустовский» расположен в одноименном микрорайоне города Щелково. Квартал состоит из четырех 17-этажных домов-башен. В секциях смонтированы скоростные пассажирские и грузовые лифты. Благоустройство придомового участка включает устройство пешеходного бульвара, беговых дорожек, детских игровых и спортивных площадок, мест для отдыха. В шаговой доступности от жилого квартала работают: лицей, гимназия, три школы, детский сад и поликлиника. В непосредственной близости находится спортивный комплекс «Подмосковье» и благоустроенная набережная реки Клязьма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.