В подмосковном ЖК «Публицист» завершили бурение питьевых скважин

В подмосковном Пушкине компания DOGMA продолжает активное строительство инженерной инфраструктуры в жилом квартале «Публицист». Завершены работы по бурению двух скважин для питьевой воды, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Для обеспечения автономности жилого квартала DOGMA ведет строительство инженерной инфраструктуры. На объекте закончен монтаж металлокаркаса здания котельной, идет монтаж металлокаркаса дымовой трубы, смонтированы водогрейные котлы, суммарной тепловой нагрузкой 72 МВт.

Проведены работы по бурению двух скважин для питьевой воды глубиной 80 и 140 метров. Ведется активное строительство водозаборного узла для водоснабжения жилого квартала с общим суточным потреблением 5 000 м3/сут. Также рабочие прокладывают необходимые инженерные сети: внутриплощадочный водопровод, внеплощадочный водосток и хозяйственно-бытовую канализацию.

Жилой квартал «Публицист» предполагает четыре этапа строительства. Всего новый квартал будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю социальную и коммерческую инфраструктуру. Девелопер также благоустроит лесопарковую зону площадью 20 гектаров и улучшит дорожно-транспортную сеть — построит дороги, остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до ЖД-станции «Пушкино».

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.