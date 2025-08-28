В подмосковном ЖК «Публицист» проходит строительство жилых домов

В Подмосковье в рамках КРТ возводят ЖК «Публицист». Девелопер продолжает реализацию первой очереди жилого квартала в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитки региона.

В жилых корпусах № 10 и 11 монолитные работы полностью завершены, а в корпусе № 12 активно ведутся работы по возведению типовых этажей.

В жилом корпусе № 10 завершены монолитные работы и монтаж лестничных маршей. На 100% выполнена кладка наружных стен. Внутренние стены возводятся на уровне шестого этажа.

В корпусе № 11 также завершены все монолитные работы. Работы по каменной кладке внешних стен в секциях 1-5 выполнены на 98%, а в секциях 6-11 полностью завершены. Работы по внутренней кладке стен в секциях 1-5 выполняются на уровне седьмого этажа, в секциях 6-11 — на уровне 20 этажа.

В корпусе № 12 продолжаются монолитные работы на типовых этажах. В секциях 1, 2, 6 и 11 возведено по 9 этажей, в секциях 4 и 5 — по 6 этажей. В секциях 3, 7, 8 и 9 работы ведутся на уровне 10–11 этажей, в секции 10 — на уровне 8 этажа. Фундаментная плита автостоянки в секциях 1-5 выполнена на 40%, а в секциях 6-11 полностью готова.

На строительной площадке задействовано около 300 специалистов и более 15 единиц специальной техники, включая 10 подъемных кранов.

Жилой квартал «Публицист» предполагает четыре этапа строительства и будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Кроме того, девелопер благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино».

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.