В подмосковном ЖК «Публицист» построят три новых корпуса

Жилой комплекс будет состоять из домов переменной этажности в 9–15 этажей. В них запроектирован широкий выбор планировочных решений: от студий до трехкомнатных. Также предусмотрены нестандартные варианты квартир с отдельным входом на первых этажах. Всего в первой очереди будет пять жилых корпусов на 3 818 квартир, два паркинга на 280 машино-мест каждый, детский сад на 300 мест и коммерческие помещения.

Территория внутри жилых корпусов будет закрыта от машин и благоустроена. Во дворах появится всесезонное озеленение с особыми породами кустарников. Безопасность квартала обеспечат круглосуточное видеонаблюдение и электронный доступ на придомовую территорию. По границе жилого квартала в лесном массиве появится рекреационная зона с прогулочными дорожками, площадками для отдыха и активного досуга.

Арт-квартал реализуется в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе рядом с торговым центром «Акварель». Проект жилого комплекса предусматривает возведение всей необходимой социальной инфраструктуры: две школы на 3 300 учеников, пять детских садов на 300 мест в каждом, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику на 430 посещений. Все социальные объекты будут переданы на баланс администрации. Рядом с жилым кварталом есть всё для комфортной жизни: детские сады и школы, поликлиники, спорткомплекс с бассейном, крупные торговые центры и строительные гипермаркеты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.