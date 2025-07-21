В подмосковном ЖК «Публицист» монтируют газовое оборудование котельной

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В Подмосковном Пушкине компания DOGMA продолжает активное строительство инженерной инфраструктуры в жилом квартале «Публицист». Специалисты закончили работы по обвязке тепломеханической части котельной и монтируют газовое оборудование, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство котельной мощностью 72 МВт. началось весной. На сегодняшний день закончен монтаж металлокаркаса здания и ведется работа по закрытию теплового контура.

Продолжаются работы по прокладке инженерных сетей: внеплощадочного водостока и хозяйственно-бытовой канализации. Внутриплощадочный водопровод смонтирован на 50%.

Проект жилого квартала «Публицист» предполагает четыре этапа строительства. На территории появится 18 многоквартирных домов, ФОК, две школы, пять детсадов, поликлиника и вся необходимая инфраструктура. Дополнительно девелопер благоустроит 20 гектаров парковой зоны и усовершенствует дорожную сеть: построит новые дороги, остановки общественного транспорта и запустит два автобусных маршрута до ж/д станции «Пушкино».

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

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