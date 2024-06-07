В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» введены в эксплуатацию еще два корпуса

В новых корпусах представлены квартиры площадью от 21,2 до 83,9 кв. метров, планировки — от студий до четырехкомнатных с кухней-гостиной. Присутствуют варианты с постирочными и гардеробными. Собственники получат жилье с готовой отделкой в светлых тонах, которая легко адаптируется под любой дизайн-проект. В ванных комнатах и санузлах предусмотрены отделка керамической плиткой в бело-серых тонах и установка сантехнического оборудования.

Места общего пользования оформлены в лаконичном стиле в бежево-серых тонах. Для удобства жильцов с детьми и маломобильных групп населения входы расположены на уровне земли, рядом оборудованы места для хранения колясок и велосипедов. Далее в лобби первого этажа жителей встретят комфортные зоны для ожидания. Благодаря сплошному остеклению помещение хорошо просматривается и освещается естественным светом. В холлах предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения.

Архитектурный облик новых корпусов выполнен в контрастном терракотово-белом сочетании. При отделке фасадов использованы износостойкие материалы — кирпич и штукатурка. Дворовое пространство благоустроили по индивидуальному проекту и озеленили — закрытые для проезда автомобилей дворы станут местом для тихого отдыха и прогулок с детьми. Спортивный комплекс с турниками, скалодромом, брусьями и другим оборудованием вынесли за пределы двора. Рядом разместились парковочные места для машин.

ЖК «Пригород Лесное» расположен рядом с деревней Молоково, в 7 км от МКАД. На территории проекта предусмотрена полноценная социальная инфраструктура: 9 школ, 17 детских садов, многопрофильная больница на 800 мест, 2 поликлиники суммарно на 2 050 посещений в смену, отделение полиции, пожарное депо и паркинги. Уже сегодня открыты четыре детских сада на 360 детей каждый и две школы для 2 200 учеников. Развитая инфраструктура и соседство с крупными природными объектами делает комплекс привлекательным местом для проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.