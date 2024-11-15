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В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» прошли занятия по йоге

В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» прошло сразу два мероприятия: интерактивная игра и занятия по йоге и релаксотерапии. Сами активности проводили жители квартала — опытные и квалифицированные тренеры. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Программа занятий по йоге и релаксотерапии включала лекцию о воздействии ароматерапии на организм, а также нанесение авторских масел для расслабления и восстановления сил. Затем состоялся парный массаж рук по технике ароматач. Завершили встречу релаксирующие практики, включающие дыхательные упражнения и вокальную йогу.

В интерактивной игре, аналоге популярной игры «100 к 1», приняли участие и взрослые, и дети. Победителям вручили набор для игры «Мафия», а всем участникам подарили брелоки с символикой компании.

Участие в подобных мероприятиях бесплатно для жителей комплекса, на некоторые занятия необходима предварительная запись. Различные мастер-классы, тренировки и праздничные гуляния проводятся регулярно в проектах застройщика и пользуются большой популярностью среди жителей новостроек.

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