В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» построят паркинг на 1 849 машино-мест

Помимо хранения автомобилей среднего класса, в паркинге предусмотрено 28 машино-мест для маломобильных групп населения — они разместятся на первом этаже. Также запроектировано 24 машино-места для автомобилей большого класса. Автосервис, автомойка и объекты ритейла расположатся на первом этаже. Для прохода на верхние этажи в паркинге предусмотрены четыре лестницы по разным сторонам здания, а также три лифта. Въезд и выезд в автостоянку будет осуществлен через автоматический шлагбаум, а при въезде расположен пост охраны. В здании оборудуют безбарьерный доступ для удобства маломобильных групп населения.

Внешний облик автостоянки будет соответствовать общей стилистике жилого комплекса. В отделке фасадов применят преимущественно темно-серые сэндвич-панели. Навесные ламели зеленого цвета позволят выделить объем лестничных клеток и создать эффектный внешний вид. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение — создадут проезды и тротуары, посадят газон и молодые кустарники. Также здесь оборудуют парковочные места для временного хранения автомобилей работников паркинга. Автостоянка расположится возле домов 4 очереди строительства по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи, через дорогу расположены дома 3-й очереди.

ЖК «Пригород Лесное» находится в 7 км от МКАД, в окружении крупных природных объектов — Коробовского и Богдановского лесничеств. Вместе с возведением жилых домов на территории проекта сейчас строятся сразу несколько объектов социальной инфраструктуры: детский сад на 360 мест, детский для 250 воспитанников, третья и четвертая школы каждая на 1100 мест, и поликлиника на 1000 посещений в смену. Всего проектом предусмотрено 17 детских садов, 9 школ, многопрофильная больница на 800 мест, 2 поликлиники суммарно на 2050 посещений в смену, отделение полиции, пожарное депо и паркинги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.