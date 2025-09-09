В подмосковном ЖК «Пригород Лесное» началась выдача ключей

Началась передача ключей жителям корпуса №13.1 ЖК «Пригород Лесное» от группы «Самолет». Заселение проходит посекционно, первыми отметят новоселье владельцы квартир в секции №1. Всего в доме расположено 526 квартир. Жители смогут воспользоваться подземным паркингом и индивидуальными кладовыми, а на первом этаже вскоре откроется привычная инфраструктура – объекты розничной торговли и сферы услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: полы покрыты ламинатом, на стенах — обои под покраску, установлены натяжные потолки с точечными светильниками. Санузлы и ванные комнаты облицованы плиткой и оснащены сантехническим оборудованием, есть места для установки электрического полотенцесушителя и стиральной машины. В каждой квартире предусмотрены датчики задымления и пожарная сигнализация.

Интерьеры мест общего пользования выполнены в лаконичном стиле и создают представительную парадную зону для жильцов и гостей. Входная группа витражная, расположена на уровне земли. Рядом находится отдельное помещение для хранения колясок и велосипедов. Жители смогут отдохнуть в зоне отдыха или воспользоваться зоной буккроссинга. Украшением лобби стало декоративное панно с изображением леса, которое отсылает к дизайн-коду проекта «Лесные поляны». Безопасность на первом этаже обеспечивается системой видеонаблюдения.

На подземном уровне корпуса расположен паркинг на 209 машино-мест, который включает места с зарядкой для электромобилей. На минус первом этаже находятся индивидуальные кладовые площадью от 2,8 до 6,3 кв. метров. Первый этаж отдан под коммерческую инфраструктуру: всего в корпусе предусмотрено 17 помещений площадью от 42,47 до 129,17 кв. метров, где смогут разместиться как просторные супермаркеты, так и небольшие пункты выдачи заказов.

Внутренний двор закрыт для въезда автомобилей. Для досуга жителей созданы детские и спортивные площадки, площадка для игры в пинг-понг и зоны для спокойного отдыха. Зонирование территории обеспечено продуманным озеленением: многолетние растения, лиственные деревья, кустарники и цветники. Помимо подземного паркинга, жители могут пользоваться парковкой на придомовой территории.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» расположен в Ленинском городском округе. До метро «Домодедовская» – 15 минут на автомобиле, чтобы выехать на МКАД потребуется 12 минут. Жилой комплекс окружен природой: рядом находятся Коробовский и Богдановский леса, а также Большой Людовинский пруд. Здесь предусмотрена развитая инфраструктура: три школы, пять детских садов, поликлиника для взрослых и детей, детские и спортивные площадки. Жизнь в ЖК насыщенная и интересная: каждую неделю в соседских центрах проводятся мастер-классы и занятия, на которые бесплатно может записаться любой житель.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.