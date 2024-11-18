В подмосковном ЖК построят многоуровневый паркинг на 500 машино-мест

В Подмосковье построят многоуровневый паркинг на 500 машино-мест в ЖК «Прибрежный Парк». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство паркинга закрытого типа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь семиэтажной стоянки составит порядка 14 тыс. кв. метров. В здании запланировано четыре въезда, внутри паркинга — две лестницы и лифт. На въезде в автостоянку установят подъемно-секционные ворота, в летний период — шлагбаум с электроприводом. Проезд автомобилей будет осуществляться по персональной карте.

Новый инфраструктурный объект органично впишется в застройку. Фасады здания облицуют сэндвич-панелями в белых, серых и графитовых тонах, а цоколь отделают темной керамогранитной плиткой. Особенно эффектно здание будет выглядеть ночью, когда заработает архитектурная подсветка.

На прилегающей территории оборудуют дополнительные парковочные места. По периметру паркинга высадят газон и кустарники, оборудуют тропинки и тротуары, установят уличное освещение. Ведущие к паркингу пешеходные пути получат твердую, не допускающую скольжения поверхность, а в местах примыкания тротуаров к проезжей части оборудуют пониженные бордюры.

Проект «Прибрежный Парк» находится в Московской области, возле деревни Павловское и села Ям. Квартал расположился в 9 км от МКАД, в пешей доступности — железнодорожная станция «Ленинская». Помимо жилых домов в рамках проекта появится полноценная инфраструктура: три детских сада, большая школа и поликлиника. Комплекс расположился в живописном месте — на излучине реки Пахра, в окружении проекта — Видновский парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.