В подмосковном ЖК «Пехра» введены в эксплуатацию два новых корпуса

В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха введены в эксплуатацию два новых корпуса: 10 и 10.1. Разрешение выдано девелоперу министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Новоселье здесь отпразднует 1 841 семья. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура— в проекте уже работают три детских сада на 600 воспитанников и поликлиники для взрослых, детей и малышей — в общей сложности на 250 посещений в смену. Возводится образовательная школа на 1 500 учеников.

Корпус 10 имеет переменную этажность, от 12 до 25 этажей. В корпусе 10.1 всего 9 этажей. Общая площадь зданий — 87 458 кв. метров. На первом этаже здесь разместятся поликлиника на 100 посещений в смену, образовательный центр на 24 места, детский сад для 120 малышей. В дошкольном учреждении уже завершены отделочные работы, установлена сантехника, ожидается завоз мебели и игрушек. Помимо этого, проектируется многоуровневый паркинг на 1 800 машино-мест.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.