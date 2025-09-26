В подмосковном ЖК «Парк Апрель» ввели в эксплуатацию новый дом

ЖК «Парк Апрель» строят в подмосковном Наро-Фоминске — в эксплуатацию ввели дом №46. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано девелоперу KASKAD Family министерством жилищной политики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЖК «Парк Апрель» — проект комфорт-класса, расположенный в 29 км от МКАД по Киевскому шоссе в Апрелевке. Жилой комплекс включает квартиры в современных малоэтажных домах и таунхаусы с собственными участками. На закрытой территории оборудованы детские площадки, велосипедные дорожки и благоустроенные прогулочные зоны. На центральном бульваре расположен комплекс спортивных и арт-объектов, в том числе крытая театральная сцена, уличная библиотека и площадка для игр в настольный теннис и петанк.

В рамках проекта возводится современная школа на 500 мест, оснащенная специализированными балетными классами. Обучение в них будет вестись по лицензированной программе с возможностью получения государственного диплома. В школе также предусмотрены два спортивных зала общей площадью 682 кв. м и актовый зал на 300 мест для проведения различных мероприятий.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.