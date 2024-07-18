В подмосковном ЖК «Отрада» введен в эксплуатацию новый корпус

Кроме того, в рамках комплексного развития территорий в этом жилом комплексе уже построена новая школа для 1375 учеников, которая откроет свои двери к 1 сентября.

Многоквартирный жилой корпус переменной этажности (7-9-12 этажей) включает в себя 582 квартиры и подземную автостоянку. Третий корпус имеет замкнутый контур, что образует безопасную дворовую территорию без машин с современным благоустройством и выходами к скверу и в сторону парковой территории с прудами. Дом сдан со значительным опережением запланированной даты ввода — раньше на семь месяцев.

Жилой квартал располагается близ деревни Марьино городского округа Красногорск в окружении 300 га леса в 5 минутах от метро Митино. На территории жилого комплекса построены детские сады, школа, развивающие детские центры, множество кафе и магазинов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.