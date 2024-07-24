В подмосковном ЖК «Олимп» введены в эксплуатацию новые многоквартирные дома

В ЖК «Олимп» Сергиево-Посадского г. о. введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднуют 272 семьи, сообщает пресс-служба ведомства.

Девятиэтажные монолитно-кирпичные дома общей площадью более 11,9 тыс. кв. метров включают в себя 272 квартиры свободной планировки от студий до трехкомнатных. В квартирах предусмотрены балконы и лоджии, есть места под кладовую или гардеробную. Первые этажи корпусов занимают различного рода коммерческие помещения, среди которых есть банковские отделения, продуктовые магазины, фитнес-клуб, салон красоты. Для владельцев автомобильного транспорта работает двухъярусная автомобильная парковка крытого типа — на 600 машино-мест. Отдельным зданием возведен детский спортивный комплекс с собственным бассейном.

ЖК «Олимп» — это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в центре города Хотьково. В шаговой доступности от ЖК находятся детский сад, школа, фермерский рынок, торговый центр, кинотеатр, многофункциональный спортивный комплекс «Олимп», который является центром общественной жизни города. В спорткомплексе — футбольные поля, хоккейная площадка, тир, теннисные корты. В фитнес-центре к услугам новоселов 25-метровый бассейн и бассейн для малышей, сауны, а также тренажерный зал, залы для групповых занятий, кардиозона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.