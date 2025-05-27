В подмосковном ЖК около 3 тыс кв м площади отдали под коммерческие помещения

Жилой комплекс Skolkovo One возводят в Одинцовском городском округе. Площадь коммерческих помещений в первой очереди комплекса составляет около 3 тыс. кв. метров и позволит создать порядка 300 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Всего на первой линии домов первой очереди (корпуса 4, 5, 6), рассчитанных на 676 квартир, расположено 28 коммерческих помещений разной конфигурации — запроектированы офисы, кафе, магазины, медицинский кабинет, многофункциональный центр и другие полезные сервисы шаговой доступности.

В трех корпусах первой очереди ЖК от компании Ikon Development площадь коммерческих помещений составляет 2 867 кв. метров — при общей площади строящихся жилых домов 44 087 кв. метров.

Параметры и расположение коммерческих помещений позволяют использовать их для различных направлений стрит-ритейла, в них возможно размещение торговых точек, а также ресторанов и кофеен с полным циклом производства. Витринное остекление, высокие потолки от 4 метров создают светлое объемное пространство. Предусмотрены значительные нагрузки по электричеству — от 20 до 70 кВт, имеются индивидуальные системы приточно-вытяжной вентиляции, точки водоотведения (ХВС, ГВС) и канализации. В случае необходимости возможно объединение помещений в соответствии с концепцией бизнеса.

Корпуса первой очереди Skolkovo One выходят на улицу Торговая, которая связывает районы Заречья, инновационный центр «Сколково» и является основной транспортной артерией в сторону МКАД. Для объектов коммерческой недвижимости на первой линии возможен транспортный охват более 300 тыс. человек в сутки, а пешеходный трафик в перспективе может составить до 60 тыс. человек в сутки.

Всего в составе ЖК Skolkovo ONE построят 16 корпусов высотой 5–9 этажей. Во всех подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.