В подмосковном ЖК «Одинцово-1» появится детсад на 120 мест

В ЖК «Одинцово-1» одноименного городского округа ведется строительство детского сада на 120 мест. Дошкольное учреждение возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На площадке возведен монолитный каркас, завершены кровельные работы, установлены окна. Ведутся работы по инженерным системам и отделке. Завершаются работы по фасадам, строители приступили к выполнению работ по благоустройству.

Двухэтажное здание детского сада рассчитано на 120 воспитанников. В нем оборудуют групповые помещения, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и кружковую. На прилегающей территории обустроят игровые и физкультурные площадки с теневыми навесами. Также проведут комплексное озеленение.

ЖК «Одинцово-1» находится в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками — Ульяновским, Подушкинским и Мещерским. В комплексе уже открыты школа на 1 160 учеников, один детский сад для 350 малышей и три — для 60 каждый. Всего проектом предусмотрены две школы и восемь детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.