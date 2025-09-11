В подмосковном ЖК «Одинбург» поставили на кадастровый учет корпус «Луч-4»

Корпус «Луч-4» семейного квартала «Одинбург» от компании AFI Development поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица Северная, дом 5, корпус 1

Кадастровый номер: 50:20:0030114:7290

Объект представляет собой жилой дом комфорт-класса переменной этажности от 14 до 24 этажей. Новый корпус площадью 43 тыс. кв. метров рассчитан на 572 квартиры с просторными функциональными планировками — всего более 20 вариантов.

Для удобства жителей на первом этаже расположены общественные зоны и коммерческая инфраструктура: супермаркеты, кафе, пекарни, предприятия сферы услуг и торговли. В подземной части находится паркинг и индивидуальные кладовые помещения для хранения сезонных вещей и инвентаря.

Семейный квартал «Одинбург» находится в Одинцовском городском округе в 10 км от МКАД. Территория жилого квартала примыкает к зеленому массиву Подушкинского и Дубковского лесопарков, усадьбы Архангельское и Мещерского парка, поймы реки Саминки. Расположение «Одинбурга» предоставляет широкие возможности для активного отдыха на свежем воздухе и разнообразного семейного досуга в любое время года. Жилой комплекс активно развивается: в эксплуатацию введены уже 9 жилых корпусов. Построена новая общеобразовательная школа на 825 мест.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.