В подмосковном ЖК «Одинбург» благоустроили набережную реки Саминка

В Подмосковье возводят семейный квартал «Одинбург». Специалисты провели работы по благоустройству набережной вдоль реки Саминка в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В рамках благоустройства выполнены работы по восстановлению дорожек из брусчатки, окрашены подпорная стенка и металлическое ограждение, заменены лавочки и урны.

«Набережная реки Саминка протяженностью 600 метров является изюминкой жилого комплекса «Одинбург». Мы создали современное и удобное пространство, чтобы жители и гости семейного квартала «Одинбург» могли с удовольствием проводить там свое свободное время», — отметили в пресс-службе AFI Development.

Семейный квартал «Одинбург» находится в экологически привлекательном районе Подмосковья, в 10 км от МКАД. Территория жилого квартала примыкает к зеленому массиву Подушкинского и Дубковского лесопарков. Расположение «Одинбурга» предоставляет широкие возможности для активного отдыха на свежем воздухе и разнообразного семейного досуга в любое время года. Жилой комплекс активно развивается: в эксплуатацию введены уже 9 жилых корпусов, детский сад и школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.