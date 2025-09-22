В подмосковном ЖК «Новый Зеленоград» ведется строительство 3 и 5 корпусов

Два новых монолитных 17-этажных дома в жилом комплексе комфорт-класса «Новый Зеленоград» возводятся по индивидуальному проекту известного архитектурного бюро SPEECH, как и все другие корпуса жилого комплекса. Строящиеся здания входят в состав первой очереди проекта, где уже сданы и заселены 9 домов. Общая строительная готовность 3 корпуса составляет 88%, 5 корпуса — 46%. Девелоперская компания Ikon Development реализует проект в городском округе Химки, рядом с Зеленоградом, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В ЖК проживает более 1,6 тыс. человек. Ввод в эксплуатацию 3 корпуса ожидается в конце 2025 года, 5 корпуса — в начале 2027 года. В новых домах спроектировано 896 квартир разного формата с эргономичными планировками и высокими потолками от 2,8 метров. В корпусе 3 часть лотов предлагается с готовой отделкой, в корпусе 5 — все квартиры без отделки.

Фасадные работы корпуса 3 близятся к завершению, облицовка выполнена из экологичных фиброцементных плит. Все наружные сети дома полностью смонтированы, в корпусе продолжаются отделочные работы, а также благоустройство территории согласно авторскому дизайн-проекту. Готовность отделки мест общего пользования уже превышает 85%, смонтировано лифтовое оборудование, выполняются пусконаладочные работы. Сейчас активно ведется отделка квартир во второй секции корпуса: это устройство перегородок, шпатлевка и штукатурка стен, устройство стяжек, разводка инженерных коммуникаций, укладка плитки в санузлах и монтаж ванных.

В корпусе 5 продолжаются монолитные работы: на сегодняшний день здание достигло уровня 16-го этажа. Строители ведет работы по кладке внутренних и наружных стен, монтируют наружные инженерные сети, готовность которых превышает 60%.

«Жилой комплекс «Новый Зеленоград» ориентирован на разные потребности целевой аудитории. Квартиры с отделкой пользуются спросом благодаря закрепленной стоимости материалов и работ, а также качественному ремонту, выполненному специалистами застройщика.

Такое жилье позволяет сразу въехать, избегая неудобств ремонта. Вместе с тем, квартиры без отделки также востребованы среди покупателей, так как предоставляют возможность самостоятельно организовать пространство и реализовать индивидуальные решения», — отметил генеральный директор Ikon Development Иван Виноградов.

На территории ЖК «Новый Зеленоград» предусмотрена развитая социальная инфраструктура. Открыт детский сад на 190 мест и частный детский сад Cosmo с собственной территорией для прогулок, окруженной зеленью. В 2024 году была открыта начальная школа на 100 учеников, а в будущем планируется строительство школы на 1 325 мест.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.