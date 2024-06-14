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В подмосковном ЖК «Новые Котельники» новый дом поставлен на кадастр

Участники долевого строительства квартала «Новые Котельники» одноименного округа могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Дом из 5 корпусов поставлен на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Новые Котельники, д. 22, корп. 6, 7, 8, 9, 10. Ему присвоен кадастровый номер: 50:22:0050203:19421.

Квартал «Новые Котельники» находится в 1,5 км от МКАД, в окружении Томилинского лесопарка и в 300 метрах от каскада озер с белоснежным песком. В состав проекта войдут объекты социальной инфраструктуры: четыре детских сада в сумме на 630 воспитанников, школа на 1 500 учеников, административный комплекс, медицинский центр, подземные и наземные паркинги. На внутренней территории квартала обустроят зоны для отдыха, детские игровые городки, площадки с тренажерами.

Оперативно поставить дом на кадастровый учет удалось благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.